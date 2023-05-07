Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

Несмотря на то, что великий ученый мечтал о создании отечественного вуза, сам подготовил для этого все необходимые разработки и вложил в «проект» все свои силы и идеи, на торжественное открытие его не позвали. Там даже не упомянули его имени, как и во всех официальных знаковых документах.