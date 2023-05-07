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Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

Общество
Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (МГУ имени М.В. Ломоносова), в этот же день там начались занятия. В честь памятной даты ФАН собрал самые необычные факты о знаменитом учебном заведении.

7 мая — богатый день на праздники и торжественные даты. В этот день отмечается День радио, День создания Вооруженных сил России, а также Всемирный день веселья и день лимонада.

Дата не обошла стороной и образование. Именно в этот день состоялось торжественное открытие главного вуза страны — Московского государственного университета имени М. Ломоносова. История главного московского университета длинна и таит в себе множество тайн и любопытных фактов.

Множество перемен

МГУ имени М.В. Ломоносова был открыт 268 лет назад. За это время случилось немало переворачивающих историю событий. Россию потрясали войны, революции, небывалый технический и культурный прогресс и многое другое. В связи с этим и история, а также название и даже местоположение главного университета страны неизбежно менялись. Например, во время Великой Отечественной войны профессорский и учебный состав частично переезжали в Ашхабад.

Первоначально вуз получил название Императорского Московского университета и располагался прямо напротив Кремля на Красной площади.

Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

В течение не одной сотни лет университету добавлялись все новые здания. Строительство нынешнего главного корпуса началось по указу Иосифа Сталина в конце 1940-х.

Независимое знание — превыше всего

В начале XVIII века все учебные заведения России и Европы были ориентированы на религию и буквально воспевали соответствующие идеи. МГУ стал первым университетом в Европе, где не преподавали богословие, а обучение носило светский характер.

Сегодня наука и религия по сей день «не дружат». Путь к этому был непростой, и открыл его изначально именно Михаил Ломоносов.

Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

Ломоносов не участвовал в открытии университета

Несмотря на то, что великий ученый мечтал о создании отечественного вуза, сам подготовил для этого все необходимые разработки и вложил в «проект» все свои силы и идеи, на торжественное открытие его не позвали. Там даже не упомянули его имени, как и во всех официальных знаковых документах.

На начальном этапе Ломоносов продвигал идею создания университета всеми возможными способами, и поделился ею с графом Шуваловым, который и передал проект на рассмотрение императрице Елизавете Петровне. Она одобрила идею создания университета, но заниматься ею Ломоносову было уже не суждено.

Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

Распоряжение «хлопотать» об университете далее получил граф Шувалов, как приближенный императрицы. Наряду с ним куратором проекта Елизавета назначила Лаврентия Блюментроста, а директором — Aлексея Аргамакова.

Ломоносов не являлся преподавателем вуза, и вообще его имя официально стало фигурировать наряду с университетом лишь в 1940 году. Именно тогда исполнялось 175 лет со дня смерти Ломоносова, и 185 лет — со дня открытия МГУ. В честь у было присвоено имя гениального ученого.

Первые годы МГУ готовил философов

Изначально в вузе обучались преимущественно гуманитарным наукам: все студенты-первокурсники зачислялись на единый факультет — философии. После трех лет обучения каждый студент мог выбрать, куда пойти дальше: стать медиком (для этого был открыт медицинский факультет) или выбрать юридическое направление. Те, кому нравилась философия, могли остаться на родном факультете и продолжить обучение на нем после распределения.

Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

За все нужно платить

Несмотря на то, что первый год все студенты могли обучаться бесплатно, далее такую возможность получали лишь самые одаренные единицы. Но вуз содержали не только студенты: он также активно пользовался поддержкой меценатов — в том числе и семей промышленников Демидовых и Строгановых.

Удовольствие было не из дешевых. Уже на открытие учебного заведения были выделены баснословные деньги. На строительство здания императрица отняла от государственной казны 10 тысяч рублей: на эту сумму по тем временам можно было бы купить немаленькую деревню вместе с крепостными крестьянами. Отдельно 4 тысячи было выделено на библиотеку и около тысячи — на прочие нужды вуза.

Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

Сегодня МГУ принадлежат сотни корпусов по всей Москве, а также за ее пределами. Университет предлагает обучение на 43 факультетах, студенческая жизнь богата грандиозными мероприятиями и трогательными, а местами, забавными традициями.

Вуз традиционно держит лидирующие позиции во всех рейтингах высших учебных заведений страны, а также не теряет лидерства за границей.

Ранее ФАН публиковал топ интересных фактов о жизни и правлении императрицы Екатерины Великой.

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