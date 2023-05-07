Ровно 268 лет назад прошли первые занятия в Московском университете: топ необычных фактов, связанных с МГУ

7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (МГУ имени М.В. Ломоносова), в этот же день там начались занятия. В честь памятной даты ФАН собрал самые необычные факты о знаменитом учебном заведении.
7 мая — богатый день на праздники и торжественные даты. В этот день отмечается День радио, День создания Вооруженных сил России, а также Всемирный день веселья и день лимонада.
Дата не обошла стороной и образование. Именно в этот день состоялось торжественное открытие главного вуза страны — Московского государственного университета имени М. Ломоносова. История главного московского университета длинна и таит в себе множество тайн и любопытных фактов.
Множество перемен
МГУ имени М.В. Ломоносова был открыт 268 лет назад. За это время случилось немало переворачивающих историю событий. Россию потрясали войны, революции, небывалый технический и культурный прогресс и многое другое. В связи с этим и история, а также название и даже местоположение главного университета страны неизбежно менялись. Например, во время Великой Отечественной войны профессорский и учебный состав частично переезжали в Ашхабад.
Первоначально вуз получил название Императорского Московского университета и располагался прямо напротив Кремля на Красной площади.
В течение не одной сотни лет университету добавлялись все новые здания. Строительство нынешнего главного корпуса началось по указу Иосифа Сталина в конце 1940-х.
Независимое знание — превыше всего
В начале XVIII века все учебные заведения России и Европы были ориентированы на религию и буквально воспевали соответствующие идеи. МГУ стал первым университетом в Европе, где не преподавали богословие, а обучение носило светский характер.
Сегодня наука и религия по сей день «не дружат». Путь к этому был непростой, и открыл его изначально именно Михаил Ломоносов.
Ломоносов не участвовал в открытии университета
Несмотря на то, что великий ученый мечтал о создании отечественного вуза, сам подготовил для этого все необходимые разработки и вложил в «проект» все свои силы и идеи, на торжественное открытие его не позвали. Там даже не упомянули его имени, как и во всех официальных знаковых документах.
На начальном этапе Ломоносов продвигал идею создания университета всеми возможными способами, и поделился ею с графом Шуваловым, который и передал проект на рассмотрение императрице Елизавете Петровне. Она одобрила идею создания университета, но заниматься ею Ломоносову было уже не суждено.
Распоряжение «хлопотать» об университете далее получил граф Шувалов, как приближенный императрицы. Наряду с ним куратором проекта Елизавета назначила Лаврентия Блюментроста, а директором — Aлексея Аргамакова.
Ломоносов не являлся преподавателем вуза, и вообще его имя официально стало фигурировать наряду с университетом лишь в 1940 году. Именно тогда исполнялось 175 лет со дня смерти Ломоносова, и 185 лет — со дня открытия МГУ. В честь у было присвоено имя гениального ученого.
Первые годы МГУ готовил философов
Изначально в вузе обучались преимущественно гуманитарным наукам: все студенты-первокурсники зачислялись на единый факультет — философии. После трех лет обучения каждый студент мог выбрать, куда пойти дальше: стать медиком (для этого был открыт медицинский факультет) или выбрать юридическое направление. Те, кому нравилась философия, могли остаться на родном факультете и продолжить обучение на нем после распределения.
За все нужно платить
Несмотря на то, что первый год все студенты могли обучаться бесплатно, далее такую возможность получали лишь самые одаренные единицы. Но вуз содержали не только студенты: он также активно пользовался поддержкой меценатов — в том числе и семей промышленников Демидовых и Строгановых.
Удовольствие было не из дешевых. Уже на открытие учебного заведения были выделены баснословные деньги. На строительство здания императрица отняла от государственной казны 10 тысяч рублей: на эту сумму по тем временам можно было бы купить немаленькую деревню вместе с крепостными крестьянами. Отдельно 4 тысячи было выделено на библиотеку и около тысячи — на прочие нужды вуза.
Сегодня МГУ принадлежат сотни корпусов по всей Москве, а также за ее пределами. Университет предлагает обучение на 43 факультетах, студенческая жизнь богата грандиозными мероприятиями и трогательными, а местами, забавными традициями.
Вуз традиционно держит лидирующие позиции во всех рейтингах высших учебных заведений страны, а также не теряет лидерства за границей.
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