Искусство через боль: в Китае прошла Международная тату-конвенция

Лучшие татуировщики со всего мира собрались в китайской провинции Хэбэй для обмена опытом и демонстрации своих навыков рисования на теле. В мероприятии приняли участие и мастера из России.
Международная тату-конвенция 2023 года вернулась в Китай после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Сотни первоклассных художников и тату-моделей с удовольствием демонстрировали нательную живопись и технику рисования, позируя перед зрителями и камерами журналистов.
«Такие мероприятия, как эта тату-конвенция, очень важны. Здесь художники со всего мира обмениваются опытом, совершенствуют свою технику и навыки. Татуировщики становятся более профессиональны, находят новых клиентов, да и тату-культура в целом развивается. Из-за пандемии таких выставок не было три года, и китайская тату-индустрия это остро ощутила, все мастера скучали по свежим идеям и общению с коллегами из других стран. Сегодня здесь настоящий праздник для всех поклонников татуировок», — сказал руководитель проекта Китайской международной тату-конвенции Сюй Вэньян.
На площадке форума можно приобрести расходники, краски и другие материалы для нанесения татуировки, а также одежду, аксессуары и памятные сувениры. В мероприятии принял участие и мастер из России Рома Стэнли. Он отметил, что российские художники заинтересованы в участии в подобных конвенциях.
«Здесь я хотел посмотреть на уровень художников, с кем-то подружиться, узнать, как работают местные студии, и, конечно, увидеть необычные татуировки», — поделился Роман.
Китайский международный фестиваль тату-искусства имеет давнюю историю и является крупнейшим событием в этой индустрии Поднебесной. Мероприятие устанавливает высокие отраслевые стандарты и способствует развитию мастеров.