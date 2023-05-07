Искусство через боль: в Китае прошла Международная тату-конвенция

На площадке форума можно приобрести расходники, краски и другие материалы для нанесения татуировки, а также одежду, аксессуары и памятные сувениры. В мероприятии принял участие и мастер из России Рома Стэнли. Он отметил, что российские художники заинтересованы в участии в подобных конвенциях.