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Экс-госсекретарь США Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной могут начаться в конце 2023 года

Политика
Экс-госсекретарь США Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной могут начаться в конце 2023 года

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться к концу 2023 года при посредничестве Китая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер отметил, что сейчас конфликт на Украине, возможно, приближается к переломному этапу. По его мнению, основой этому стало вступление Китая в переговорный процесс.

«Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — заявил Киссинджер.

Ранее китайский журналист-международник Шэнь Шивэй заявил о серьезности намерений председателя КНР Си Цзиньпина в качестве миротворца конфликта на Украине. Эксперт отметил, что у лидера Китая есть преимущество в виде дружеских отношений с обеими сторонами конфликта.
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