«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил водяной пар на скалистой экзопланете

Речь идет об экзопланете GJ 486 b. Она расположена в 26 световых годах от Земли и вращается вокруг маленького и холодного красного карлика. Такие звезды считаются самыми распространенными во Вселенной. При этом поверхность GJ 486 b нагревается до температуры в 430 градусов из-за близости к светилу.