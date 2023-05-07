«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил водяной пар на скалистой экзопланете

Признаки водяного пара найдены на скалистой экзопланете в соседней звездной системе. Их обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», однако есть причины сомневаться в достоверности открытия, пишут зарубежные журналисты.
Речь идет об экзопланете GJ 486 b. Она расположена в 26 световых годах от Земли и вращается вокруг маленького и холодного красного карлика. Такие звезды считаются самыми распространенными во Вселенной. При этом поверхность GJ 486 b нагревается до температуры в 430 градусов из-за близости к светилу.
Испускаемое красными карликами ультрафиолетовое и рентгеновское излучение может разрушать слои газа, что вызвало сомнения у специалистов по возможности экзопланеты поддерживать атмосферу. Если водяной пар подтвердит ее наличие, то это станет первым подобным открытием. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
Центр малых планет Международного астрономического союза ранее заявил об открытии еще семи спутников планеты Сатурн. Число сателлитов газового гиганта теперь составляет 90.