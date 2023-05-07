Иорданец превратил городскую свалку в арт-галерею под открытым небом

Художник из Иордании справился с психологической травмой с помощью арт-терапии. Пребывая в глубокой депрессии после аварии, мужчина посвятил себя созидательному проекту: очистке города от мусора и созданию уличных скульптур.
Талантливый скульптор Ахмад Нашми Аль-Завахра попал в ДТП, в результате которого погиб человек, и долго не мог оправиться от тяжелого психологического кризиса. Чтобы преодолеть выпавшие на его долю трудности, он решил прибегнул к помощи искусства: разобрал огромную городскую свалку, освободив улицы от мусора, а также разработал концепцию музея под открытым небом, скульптуры для которого сконструировал сам.
«Сперва я разобрал весь металлолом и пластик: сломанные телевизоры, кондиционеры, пылесосы и так далее. А затем постепенно начал превращать мусор в различные скульптуры: велосипеды, автомобили, роботов или самолеты», — рассказал скульптор.
Художник несколько лет работал над своим проектом. За это время он успел сделать и установить десятки скульптур, вдохновленных известными мультфильмами и голливудскими блокбастерами. Когда мужчина получил общественное признание за проделанный труд, он обрел душевный покой.
«Искусство помогло мне забыться. Я много часов провел, работая вдали от дома. Это была своеобразная психотерапия, которая помогла мне избавиться от горя и страданий. Искусство исцелило меня», — заявил Ахмад.
Кроме того, энтузиаст посадил сотни деревьев и установил фонари на улице, которая имела дурную славу из-за разгула преступности в этом районе. Местные жители активно поддерживали идеи скульптора и оказывали ему посильную помощь.