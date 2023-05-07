Иорданец превратил городскую свалку в арт-галерею под открытым небом

Талантливый скульптор Ахмад Нашми Аль-Завахра попал в ДТП, в результате которого погиб человек, и долго не мог оправиться от тяжелого психологического кризиса. Чтобы преодолеть выпавшие на его долю трудности, он решил прибегнул к помощи искусства: разобрал огромную городскую свалку, освободив улицы от мусора, а также разработал концепцию музея под открытым небом, скульптуры для которого сконструировал сам.