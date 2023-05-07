Российский фигурист Дарио Чиризано планирует выступать за сборную Чехии

Стали известны планы российского фигуриста Дарио Чиризано о переходе в сборную Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, Федерация фигурного катания Чехии обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) по поводу перехода спортсмена в чешскую сборную.
Фигурист заявил в Telegram, что теперь будет выступать в паре с Денизой Цимловой из Чехии. Тренировки дуэта будут проходить в Монреальской академии танцев на льду.
Чиризано является чемпионом Олимпийских игр 2020 года, а также победителем первенства России 2022 года. На протяжении нескольких лет спортсмен выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, но по желанию девушки они перестали сотрудничать.
Ранее фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объявили о переходе в команду Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.