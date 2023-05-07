Одиннадцать человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Воронеже

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Воронеже, пострадали по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Дорожная авария произошла на улице 9 Января вечером в воскресенье. Все пострадавшие — пассажиры автобуса. По предварительным данным, пять из них находится в тяжелом состоянии.
Согласно информации издания «Вести Воронеж», за рулем транспортного средства находился 34-летний житель Семилукского района. Он не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в припаркованную фуру DAF.
На место прибыли несколько карет скорой помощи, спасатели и сотрудники МЧС. Причины ДТП выясняются. В автобусе было от 25 до 35 пассажиров.
Ранее трехмесячный ребенок погиб в результате аварии с участием грузовика в Адыгее.