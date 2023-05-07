The Hill: команда Байдена не хочет, чтобы он оставался в центре внимания прессы

Обозреватель отметил, что избирательный штаб Байдена решил действовать по стратегии 2020 года. Суть ее заключается в том, чтобы действующий президент «залег на дно», пока различные выходки и юридические проблемы Дональда Трампа снова станут центром внимания СМИ.