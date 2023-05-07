The Hill: команда Байдена не хочет, чтобы он оставался в центре внимания прессы

Избирательный штаб президента США Джо Байдена не хочет, чтобы он долгое время оставался в центре внимания прессы, чтобы СМИ обращали повышенное внимание на проблемы бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист издания The Hill Джо Конча.
Обозреватель отметил, что избирательный штаб Байдена решил действовать по стратегии 2020 года. Суть ее заключается в том, чтобы действующий президент «залег на дно», пока различные выходки и юридические проблемы Дональда Трампа снова станут центром внимания СМИ.
«Если Байден проведет митинг или крупную пресс-конференцию, это снова поставит его в центр внимания, чего, похоже, меньше всего хочет его кампания», — считает журналист.
Ранее издание 19fortyfive назвало Джилл Байден настоящим президентом США. По мнению авторов статьи, именно супруга действующего главы Белого дома держи Вашингтон под своим контролем.