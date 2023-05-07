Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Миссия Frontех прекратит полеты над Черным морем после перехвата ВКС России польского самолета

Армия
Миссия Frontех прекратит полеты над Черным морем после перехвата ВКС России польского самолета

Европейская миссия Frontex временно прекратит патрулирование черноморской акватории из-за инцидента между самолетами Польши и России, сообщает RMF24.

Как сообщили журналисты, миссия ЕС по безопасности внешних границ будет возобновлена после того, как Румыния сможет предоставить странам-участникам гарантии безопасности.

Полеты были приостановлены после сообщения о перехвате российским истребителем Су-35 польского самолета L410 Turbolet.

Как сообщалось ранее, борт пограничной службы Польши был перехвачен истребителем Су-35 ВКС РФ. В Варшаве заявили, что российский экипаж без предупреждения сблизился с польским самолетом, чем вызвал турбулентность и потерю управления.
су-35 frontex ЕС
Военкоры ФАН