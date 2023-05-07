Миссия Frontех прекратит полеты над Черным морем после перехвата ВКС России польского самолета

Европейская миссия Frontex временно прекратит патрулирование черноморской акватории из-за инцидента между самолетами Польши и России, сообщает RMF24.
Как сообщили журналисты, миссия ЕС по безопасности внешних границ будет возобновлена после того, как Румыния сможет предоставить странам-участникам гарантии безопасности.
Полеты были приостановлены после сообщения о перехвате российским истребителем Су-35 польского самолета L410 Turbolet.
Как сообщалось ранее, борт пограничной службы Польши был перехвачен истребителем Су-35 ВКС РФ. В Варшаве заявили, что российский экипаж без предупреждения сблизился с польским самолетом, чем вызвал турбулентность и потерю управления.