МИД Египта совместно с ЛАГ создает комитет по прекращению огня в Судане

Каир, 7 мая. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри объявил о создании совместного с Лигой арабских государств (ЛАГ) комитета, работающего над прекращением огня в Судане, пишут арабские СМИ.
Самех Шукри заявил о формировании контактного органа во время пресс-конференции с генсеком ЛАГ Ахмедом Абул Гейтом, которая проходила в Каире.
«Нынешняя ситуация в Хартуме требует от всех сторон объединить свои усилия для разрешения кризиса. Мы должны оценивать работу по критериям принципов и объективности, которые служат интересам восточноафриканского народа», — отметил он, подчеркнув необходимость возвращения к политическому диалогу.
Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт получил письмо от гражданских сил Судана, подписавших рамочное соглашение.