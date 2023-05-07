Нидерландский нападающий «Спартака» Промес стал лучшим бомбардиром-легионером в истории РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал лучшим бомбардиром среди легионеров в Российской премьер-лиге. В матче против петербургского «Зенита» нидерландский футболист забил 86-й гол в рамках национального турнира.
Игра состоялась в воскресенье, 7 мая, на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
При этом на 85-й минуте зарубежному спортсмену доверили пробить пенальти в ворота «сине-бело-голубых». Промес успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, тем самым установив новый рекорд.
Однако это не спасло столичную команду от поражения. В концовке матча в составе «Зенита» решающий гол забил вышедший на замену форвард Иван Сергеев, что позволило клубу в девятый раз завоевать титул чемпионов страны.