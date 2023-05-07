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В трех районах Петербурга в апреле зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Общество
В трех районах Петербурга в апреле зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» отчитались об уровне загрязнения в Санкт-Петербурге за апрель, и оказалось, что в трех районах города показатель был превышен, сообщает «Комсомольская правда».

Сотрудники «Северо-Западного УГМС» проводят такие проверки каждый месяц. По данным отчета, в апреле в Петербурге зафиксировали содержание в воздухе аммиака, этилбензола и сероводорода в Красносельском, Василеостровском и Московском районах.

Наименьший уровень загрязнения воздуха в городе в Калининском, Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах. В них воздух практически чистый, отмечает организация.

Ранее сообщалось, что Гарвардские ученые изучили более 2000 исследований о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека и обобщили их выводы. Выяснилось, что «грязный» воздух может увеличить риск развития деменции.
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