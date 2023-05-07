В трех районах Петербурга в апреле зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Сотрудники «Северо-Западного УГМС» проводят такие проверки каждый месяц. По данным отчета, в апреле в Петербурге зафиксировали содержание в воздухе аммиака, этилбензола и сероводорода в Красносельском, Василеостровском и Московском районах.