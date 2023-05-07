Детеныш краснокнижного барана появился на свет в зоопарке Новосибирска

Аргали содержатся в Новосибирском зоопарке с 1994 года. Первое потомство было получено десять лет назад. С тех пор детеныши рождаются ежегодно. Новосибирский зоопарк стал инициатором программы реинтродукции этих горных баранов и уже два раза выпускал редких парнокопытных на волю.