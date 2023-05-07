Детеныш краснокнижного барана появился на свет в зоопарке Новосибирска

Детеныш редкого барана родился в Новосибирском зоопарке этой весной. Пол малыша уже известен — это девочка. Отменный аппетит помог ей быстро набрать нужный вес.
Сначала сотрудники зоопарка опасались за жизнь малышки, ведь ягненок появился на свет, когда температура на улице была ниже нуля. Но опытная мама новорожденной, уже успешно вырастившая нескольких детенышей, увела ее в утепленное сеном укрытие.
«Сотрудники зоопарка успокоились, потому что детеныш был под надежной опекой своей матери. Когда солнце светило, на улице было комфортно, она гуляла с малышом, как только солнце заходило — уводила в укрытие», — поделился специалист по связям с общественностью Новосибирского зоопарка Павел Горбенко.
В зоопарке краснокнижные животные живут в условиях максимально приближенных к естественной среде обитания. А биологи и ветеринары пристально следят за состоянием своих подопечных.
Аргали содержатся в Новосибирском зоопарке с 1994 года. Первое потомство было получено десять лет назад. С тех пор детеныши рождаются ежегодно. Новосибирский зоопарк стал инициатором программы реинтродукции этих горных баранов и уже два раза выпускал редких парнокопытных на волю.