Депутат Госдумы Александр Толмачев поздравил ветеранов Щелкова и Электростали с Днем Победы

Депутат Государственной думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарил за подвиг и подарил продуктовые наборы и сувениры
В подмосковном Щелкове Александр Толмачев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Анастасией Лебеденко. Анастасия Федоровна в военные годы ушла на фронт санитаркой, будучи еще совсем юной. Прошла всю войну, вернулась домой в 1946 году из Восточной Пруссии, откуда вместе со своей бригадой забирала советских бойцов.
«Анастасия Федоровна Лебеденко — потрясающий, удивительный человек, пример для нас всех. Для юных она — образец мужества: совсем девочкой она смело отправилась на войну, спасать жизни других. Для тех, кто старше — образец энергичности и жизнелюбия. Анастасия Федоровна очень активный человек, который освоил современные технологии, неустанно интересуется всем новым, вокруг нее много людей, которые очарованы ее энтузиазмом и обаянием. С большой радостью поздравил Анастасию Федоровну с Днем Победы, вручил подарки, пожелал крепкого здоровья. Буду ждать новой встречи с этой удивительной щелковчанкой. Жителям города очень повезло с землячкой, и для нас всех большая честь знать ее. Гордимся!», — отметил Александр Толмачев.
Кроме того, специально для Анастасии Лебеденко во дворе дома, в котором она проживает, было организовано концертное выступление оркестра, исполнившего песни о Победе.
А ветеранам Электростали активисты «Молодой Гвардии Единой России», подмосковное отделение которой возглавляет Александр Толмачев, по его поручению вручили подарочные наборы, в которые вошли продукты и мягкое, пушистое банное полотенце. Наборы были закуплены по инициативе и на средства депутата Государственной думы.
«Ветераны Великой Отечественной войны — пример невероятного мужества, беззаветного служения своей Родине, силы духа. Мы гордимся ими и стараемся помочь каждому. Ведь именно им, ветеранам войны, мы обязаны жизнью, обязаны тем, что мы есть. Когда-то они встали непреодолимым препятствием на пути самого страшного врага в мировой истории — фашистских полчищ — и опрокинули его. Мы чтим их великий подвиг, поддерживаем наших героев и учимся у них стойкости и решительности», — сказал парламентарий.
Ранее Александр Толмачев предостерег от безответственного отношения к георгиевской ленточке.