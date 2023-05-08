Депутат Госдумы Александр Толмачев поздравил ветеранов Щелкова и Электростали с Днем Победы

В подмосковном Щелкове Александр Толмачев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Анастасией Лебеденко. Анастасия Федоровна в военные годы ушла на фронт санитаркой, будучи еще совсем юной. Прошла всю войну, вернулась домой в 1946 году из Восточной Пруссии, откуда вместе со своей бригадой забирала советских бойцов.