Писатель Захар Прилепин сообщил, что был за рулем взорванной в Нижегородской области машины

Российский писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после теракта и сообщил, что он управлял автомобилем, который взорвали злоумышленники 6 мая в Нижегородской области. Автор книг опубликовал обращение в своем Telegram-канале.
Писатель подчеркнул, что из-за взрыва потерял сознание на три минуты, после чего очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Выбраться из машины Прилепину помогли подбежавшие местные жители.
«У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — рассказал автор книг.
Захара Прилепина ранее вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По словам главы региона, писатель находится в сознании, его состояние стабильно.