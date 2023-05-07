В Минприроды заявили о фактах поджога в Свердловской области

Пожары в Свердловской области начались из-за поджогов, заявили в региональном Минприроды.
Согласно письму ведомства в региональную прокуратуру, были установлены факты намеренных поджогов в трех лесничествах региона. Признаки таких действий обнаружены в Березовском, Егоршинском и Тугулымском лесничествах, сообщили в министерстве.
В документе говорится, что в Тугулымском районе очаги пожара возникли одновременно в пяти местах. А в районе озера Шитовское возгорания произошли после нескольких вспышек яркого света. Такая же вспышка, сопровождавшаяся звуками взрыва, наблюдалась на территории Егоршинского лесничества.
Ранее из-за обширного лесного пожара был перекрыт участок трассы в Курганской области. В УГИББД сообщили, что остановлено движение с 239 по 266 километр магистрали.