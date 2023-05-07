В Минприроды заявили о фактах поджога в Свердловской области

В документе говорится, что в Тугулымском районе очаги пожара возникли одновременно в пяти местах. А в районе озера Шитовское возгорания произошли после нескольких вспышек яркого света. Такая же вспышка, сопровождавшаяся звуками взрыва, наблюдалась на территории Егоршинского лесничества.