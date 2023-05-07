Доктор Гинзбург порекомендовал есть на 20% меньше для продления жизни

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург посоветовал в своем видеоблоге диету для продления жизни.
По мнению эксперта, продолжительность жизни зависит и от нашего питания. Чтобы прожить дольше, следует отказаться от употребления 20% еды из своего обычного рациона.
Гинзбург считает необходимым для достижения результата исключить продукты, которые повышают уровень сахара в крови. Он уточнил, что следует отдавать предпочтение продуктам, снижающих темпы распространения провоспалительных молекул, для замедления старения организма.
Также доктор посоветовал избавиться от пищи с трансжирами и с добавлением подсолнечного масла. Благодаря этому можно сократить воспалительные свойства продуктов и их калорийность.
«Нужны овощи в каждом приеме пищи. Не забывайте про фрукты, ягоды, орехи, зелень и восточные приправы. Кисломолочные напитки — порядка двух порций в день», — добавил врач.
Специалист напомнил, что физическая активность играет не последнюю роль. Пешие прогулки не менее 30 минут в день положительно скажутся на здоровье. Он также порекомендовал высыпаться, избегать стресс и радоваться жизни.
Ранее Михаил Гинзбург опроверг распространенный миф о пакетированном чае.