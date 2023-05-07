Глава МИД Египта отправится в Чад и Южный Судан для обсуждения ситуации в Хартуме

Каир, 7 мая. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о своем намерении посетить Чад и Южный Судан 8 мая этого года, пишут арабские СМИ.
«Предстоящий визит Самеха Шукри в Нджамен и Джубу направлен на координацию и проведение консультаций с соседними с Суданом странами относительно сложившейся кризисной ситуации в Хартуме», — сказано в заявлении ведомства.
Министерство иностранных дел Египта выразило надежду, что продолжающиеся переговоры в саудовском городе Джижжа между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) приведут к всеобъемлющему и постоянному прекращению огня и облегчит доступ к гуманитарной помощи пострадавшим.