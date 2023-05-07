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На клубной эмблеме петербургского «Зенита» разместят вторую чемпионскую звезду

Спорт
На клубной эмблеме петербургского «Зенита» разместят вторую чемпионскую звезду

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» со следующего сезона разместит на эмблеме вторую золотую звезду после победы в чемпионате России сезона 2022/23.

Золотая звезда появляется на эмблеме футбольного клуба за пять побед на чемпионате России. Счет титулов идет со времен СССР. Обновленная эмблема «Зенита» украсит форму команды со следующего сезона.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в текущем сезоне после победного матча с московским «Спартаком», который прошел в Северной столице. Команда под руководством тренера Сергея Семака завоевала титул в пятый раз подряд.
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