Его помощь бесценна: режиссер Юрий Мороз поздравил через ФАН продюсера Валерия Тодоровского

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года. В беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, кинорежиссер Юрий Мороз.
Собеседник отметил, что давно знает коллегу и успел поработать с ним над целым рядом проектов.
«Мы знакомы еще со времен работы над сериалом ”Каменская”. Это был достаточно долгий период. Потом был сериал “Женщины в игре без правил”. Можно сказать, порядка десяти лет мы очень плотно работали, общались. Далее я и сам занялся продюсированием и мы как-то разошлись, но все-равно продолжаем общаться, видимся. Не то, чтобы друзья не разлей вода, но, например, поздравляем друг друга с днем рождения», — рассказал режиссер.
Юрий Мороз также указал и на выдающийся талант Валерия Тодоровского в качестве продюсера.
«Поскольку Валера сам профессиональный драматург и режиссер, можно сказать, что на съемочной площадке присутствуют сразу две главы. Впрочем, за все время сотрудничества Валера был два-три раза у меня на площадке, потому что, как режиссер, он понимает, что, если стоять за спиной и смотреть в монитор, режиссер начинает нервничать. В этом смысле он очень всегда деликатен. Кроме того, его помощь бывает бесценной на этапе проработки сценария», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Во-первых, конечно же, здоровья. Во-вторых, терпения, мужества и сил. Все мы знаем, как нелегко ему пришлось. Он с честью преодолевал этот период. Надеюсь, он вместе с дочерью достойно пройдут этот период до конца, и он найдет в себе силы писать и снимать фильмы. Для нас, зрителей, это очень важно», — напутствовал кинорежиссер.
Ранее актер Олег Басилашвили через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Владимира Бортко. Собеседник отметил, что благодарен мастеру за возможность поработать с ним.