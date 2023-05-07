Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Таким образом подопечные тренера Сергея Семака в девятый раз завоевали титул чемпионов России.
Встреча состоялась в воскресенье, 7 мая, на петербургской «Газпром Арене». При этом в составе хозяев поля голами отличились атакующий полузащитник Клаудиньо и хавбек Андрей Мостовой. Решающий мяч на последних минутах забил 27-летний форвард Иван Сергеев, вышедший на замену.
Среди «красно-белых» результативные действия на свой счет записали нападающий Кейта Бальде и полузащитник Квинси Промес. Последний успешно реализовал пенальти.
По итогам встречи «Зенит» досрочно стал чемпионом страны, завоевав титул пятый раз подряд.
Ранее россиянин Александр Головин помог «Монако» обыграть «Анже» в рамках Лиги 1. Бывший игрок московского ЦСКА эффектно покорил ворота соперников, забив гол из-за пределов штрафной.