Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Встреча состоялась в воскресенье, 7 мая, на петербургской «Газпром Арене». При этом в составе хозяев поля голами отличились атакующий полузащитник Клаудиньо и хавбек Андрей Мостовой. Решающий мяч на последних минутах забил 27-летний форвард Иван Сергеев, вышедший на замену.