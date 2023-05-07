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Доктор Раджа предупредила о четырех симптомах рака, напоминающих о себе по утрам

Общество
Доктор Раджа предупредила о четырех симптомах рака, напоминающих о себе по утрам

Признаки онкозаболеваний порой бывают малозаметны. При этом целый ряд симптомов недуга проявляется сразу после пробуждения, сообщила специалист Национальной службы здравоохранения Британии, доктор Анита Раджа.

Специалист призвала не игнорировать чувство усталости и вялости по утрам. О недуге также может свидетельствовать повышенная потливость.

«Если все это сопровождается сухим кашлем и продолжается более трех недель, а также если в мокроте появляется кровь, это может указывать на рак легких», — цитирует доктора таблоид Daily Express.

Татуировка может спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Об этом ранее заявил врач и ведущий Александр Мясников.

Невролог Джейкоб Хаскаловичи в свою очередь перечислил шесть вредных привычек, которые вредят людям больше, чем они думают, сообщает INFOX.
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