Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент США Байден пообещал помощь в расследовании стрельбы в Техасе

Общество
Президент США Байден пообещал помощь в расследовании стрельбы в Техасе

Правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании стрельбы, устроенной в городе Аллен штата Техас, в результате которой погибли восемь человек. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Глава государства в очередной раз напомнил о насилии, связанном с использованием огнестрельного оружия в США. Байден призвал Конгресс предпринять более решительные действия с целью устранения проблем.

«Я снова прошу Конгресс прислать мне законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости. О введении всеобщих проверок биографий и требований безопасного хранения», — заявил он.

Байден также распорядился приспустить флаги США в стране и по всему миру. Таким образом глава Белого дома хочет почтить память погибших в ходе бессмысленных актов насилия, совершенных 6 мая.

Во время стрельбы в торговом центре города Аллен штата Техас погибли девять человек. Стрелок был ликвидирован прибывшей на место полицией.
Джо Байден штат техас стрельба в сша власти сша
Военкоры ФАН