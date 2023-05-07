Президент США Байден пообещал помощь в расследовании стрельбы в Техасе

Правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании стрельбы, устроенной в городе Аллен штата Техас, в результате которой погибли восемь человек. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Глава государства в очередной раз напомнил о насилии, связанном с использованием огнестрельного оружия в США. Байден призвал Конгресс предпринять более решительные действия с целью устранения проблем.
«Я снова прошу Конгресс прислать мне законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости. О введении всеобщих проверок биографий и требований безопасного хранения», — заявил он.
Байден также распорядился приспустить флаги США в стране и по всему миру. Таким образом глава Белого дома хочет почтить память погибших в ходе бессмысленных актов насилия, совершенных 6 мая.
Во время стрельбы в торговом центре города Аллен штата Техас погибли девять человек. Стрелок был ликвидирован прибывшей на место полицией.