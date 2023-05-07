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Участок федеральной трассы в Курганской области перекрыли из-за лесных пожаров

Происшествия
Участок федеральной трассы в Курганской области перекрыли из-за лесных пожаров

Движение по участку трассы Екатеринбург – Курган на территориях Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено, сообщает УГИБДД региона.

В органе уточнили, что закрыт участок дороги с 239 по 266 километр (село Маслянское – кольцо Юлдус). Ограничение введено по причине сильного задымления на трассе из-за лесных пожаров.

Водителей предупредили и попросили временно отказаться от поездок до момента, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта.

Ранее сообщалось, что природный пожар перекинулся на школу и 20 домов в деревне Юлдус в Курганской области. В воскресенье из-за пожаров была объявлена эвакуация жителей деревень Плоская, Редькино и Сладко-Карасинское.
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