Участок федеральной трассы в Курганской области перекрыли из-за лесных пожаров

Движение по участку трассы Екатеринбург – Курган на территориях Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено, сообщает УГИБДД региона.
В органе уточнили, что закрыт участок дороги с 239 по 266 километр (село Маслянское – кольцо Юлдус). Ограничение введено по причине сильного задымления на трассе из-за лесных пожаров.
Водителей предупредили и попросили временно отказаться от поездок до момента, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта.
Ранее сообщалось, что природный пожар перекинулся на школу и 20 домов в деревне Юлдус в Курганской области. В воскресенье из-за пожаров была объявлена эвакуация жителей деревень Плоская, Редькино и Сладко-Карасинское.