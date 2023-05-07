Напротив входа в лагерь смерти Аушвиц построили разноцветный киоск с мороженым

Возле бывшего концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) появился незаконный киоск с мороженым, пишет Gazeta Wyborcza.
Авторы издания отметили, что торговый объект был построен незаконно. В отношении владельцев самостроя будет проведена проверка, сообщили журналисты.
Кроме того, администрация музея, расположенного на месте бывшего лагеря смерти, возмутилась неуместностью киоска на этой территории. Аналогичного мнения придерживаются местные жители, пишет издание.
«У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло», — цитирует газета одного из горожан.
Ранее отмечался Международный день освобождения узников нацистских лагерей. 11 апреля заключенные Бухенвальд подняли восстание против охранников лагеря.