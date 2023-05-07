Огонь, шашлык и крупные штрафы: ФАН изучил, как пожарить мясо без наказаний за игнор противопожарных норм

Увы и ах, но открытый огонь, согласно противопожарным правилам, имеет право на существование не менее чем в пяти метрах от построек. И даже если на своем дачном участке вам удастся такой пятачок отыскать, то соседский дом/сарай/хозблок или летняя кухня могут стать препятствием, так как до них тоже должно быть выдержано такое же расстояние. Кроме того, место для разведения костра или мангала должно быть соответствующим образом подготовлено: засыпано песком или выложено камнем, в крайнем случае, под него можно вырыть углубление в земле. При отсутствии мангала, котлован для разведения огня следует выкопать не менее 0,3 метра в глубину и не более 1,0 метра в диаметре.