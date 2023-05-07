Огонь, шашлык и крупные штрафы: ФАН изучил, как пожарить мясо без наказаний за игнор противопожарных норм

Многие россияне наслышаны, что разводить огонь (даже в мангалах) на территории города нельзя. Допускается это лишь на специально оборудованных площадках, которые попросту отсутствуют в большинстве российских населенных пунктов. Придется разочаровать и тех, кто собрался жарить шашлыки у себя на дачах или в сельской местности. ФАН собрал информацию о требованиях и штрафах за их несоблюдение.
«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — гласит п. 66 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885.
Увы и ах, но открытый огонь, согласно противопожарным правилам, имеет право на существование не менее чем в пяти метрах от построек. И даже если на своем дачном участке вам удастся такой пятачок отыскать, то соседский дом/сарай/хозблок или летняя кухня могут стать препятствием, так как до них тоже должно быть выдержано такое же расстояние. Кроме того, место для разведения костра или мангала должно быть соответствующим образом подготовлено: засыпано песком или выложено камнем, в крайнем случае, под него можно вырыть углубление в земле. При отсутствии мангала, котлован для разведения огня следует выкопать не менее 0,3 метра в глубину и не более 1,0 метра в диаметре.
Если такой возможности нет, то от любых построек придется отойти минимум на 50 метров, от лиственного леса на 30 метров, а от хвойного — на целых 100. В ином случае организатор неправильно оборудованной зоны для барбекю рискует быть оштрафованным надзорными органами за нарушение противопожарных норм.
Причем, кроме расстояния до строений, следует еще предусмотреть доступ к источнику воды и/или ящик с песком. Вокруг мангала должны быть срезаны ветки деревьев и кустов, так как на них могут перекинуться искры пламени. Кроме того, место для разведения огня должно быть защищено от ветра, чтобы пламя не могло порывом перенести на постройки.
«Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — предписывает Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Для защиты от дождя можно устроить над мангальной площадкой/беседкой навес или крышу. Но лучше всего, если навес будет металлическим или из камня.
Как видим, задачка организации зоны для приготовления шашлыка на открытом огне нетривиальна и требует усилий. Поэтому многие россияне попросту данные правила проигнорируют. Однако пожарный надзор, как показывает практика, не дремлет. И в случае фиксации нарушений, организаторам шашлыков грозит серьезный штраф.
Так, согласно ст. 20.4. КоАП РФ, физическое лицо должно будет уплатить в казну от 5000 до 15000 рублей, предприниматель до 60000, а юридическое лицо — до 400000 рублей. Если же нарушение было совершено в период особого противопожарного режима, введенного федеральным центром или муниципальным образованием, то простым людям придется раскошелиться на 10000-20000 рублей, предпринимателям до 80000, юрлицам — до 800000 рублей. При повторном нарушении штраф для физлиц увеличивается до 12000-25000 рублей, предприниматели и юрлица несут ответственность вплоть до приостановки коммерческой деятельности.
В общем, чтобы ничего не нарушать, стоит заранее озаботиться оборудованием площадки по всем требованиям закона. Или арендовать таковые на базах отдыха и в загородных клубах.
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