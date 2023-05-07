Оставленные пьяным отцом двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Во время пожара в поселке Берлин под Комсомольском-на-Амуре погибли двое маленьких детей. Выпивший отец оставил их одних в квартире, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, возгорание произошло в многоквартирном доме. Предварительно, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Известно, что во время происшествия в помещении находились двое детей в возрасте двух и трех лет. Самостоятельно покинуть горящую квартиру они не смогли. Глава семейства в это время находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в результате пожара в двухквартирном доме в Салехарде погиб один человек.