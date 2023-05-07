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Оставленные пьяным отцом двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Происшествия
Оставленные пьяным отцом двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Во время пожара в поселке Берлин под Комсомольском-на-Амуре погибли двое маленьких детей. Выпивший отец оставил их одних в квартире, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, возгорание произошло в многоквартирном доме. Предварительно, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Известно, что во время происшествия в помещении находились двое детей в возрасте двух и трех лет. Самостоятельно покинуть горящую квартиру они не смогли. Глава семейства в это время находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате пожара в двухквартирном доме в Салехарде погиб один человек.
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