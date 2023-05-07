В Тюменской области из-за пожаров начали массово эвакуировать сельских жителей

В эвакуации задействован 21 автобус. Идет постоянное оповещение жителей. Сотрудники администрации района и муниципалитетов, а также волонтеры обходят каждый дом. Они пытаются убедить людей уехать в безопасное место к близким или предлагают переждать в пунктах временного размещения.