Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Тюменской области из-за пожаров начали массово эвакуировать сельских жителей

Происшествия
В Тюменской области из-за пожаров начали массово эвакуировать сельских жителей

Эвакуация жителей из-за пожаров происходит в ряде населенных пунктов Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В эвакуации задействован 21 автобус. Идет постоянное оповещение жителей. Сотрудники администрации района и муниципалитетов, а также волонтеры обходят каждый дом. Они пытаются убедить людей уехать в безопасное место к близким или предлагают переждать в пунктах временного размещения.

В районе Ирбитского тракта эвакуированы деревни Речкина, Коняшина, Насекина и село Кулига. На Ялуторовском тракте — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Идет эвакуация деревни Чаплык со стороны Чернышевского муниципального округа.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе.
тюменская область лесные пожары эвакуация
Военкоры ФАН