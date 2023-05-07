В Тюменской области из-за пожаров начали массово эвакуировать сельских жителей

Эвакуация жителей из-за пожаров происходит в ряде населенных пунктов Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
В эвакуации задействован 21 автобус. Идет постоянное оповещение жителей. Сотрудники администрации района и муниципалитетов, а также волонтеры обходят каждый дом. Они пытаются убедить людей уехать в безопасное место к близким или предлагают переждать в пунктах временного размещения.
В районе Ирбитского тракта эвакуированы деревни Речкина, Коняшина, Насекина и село Кулига. На Ялуторовском тракте — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Идет эвакуация деревни Чаплык со стороны Чернышевского муниципального округа.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе.