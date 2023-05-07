Стартап Билла Гейтса намерен участвовать в конкурсе с целью создания ядерных реакторов для Британии

Американский стартап TerraPower, основанный предпринимателем Биллом Гейтсом, примет участие в конкурсе по разработке новых ядерны реакторов для Великобритании. Подробностями поделилось издание The Sunday Times.
Согласно материалу агентства, компания была создана еще в 2006 году. Предприятие специализируется на создании малых реакторов Natrium, стоимость которых достигает 1 миллиарда долларов.
Обслуживание данного оборудования обходится клиентам намного дешевле по сравнению со стандартными моделями. В свою очередь, британская фирма Rolls-Royce продает аналогичные устройства по 2,5 миллиарда долларов.
При этом именно эта компания составит TerraPower конкуренцию в ходе торгов. Также потенциальными участниками конкурса считаются американские предприятия Bechtel и GE Hitachi.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что другая фирма Билла Гейтса Microsoft использует данные социальной сети Twitter без разрешения. По его словам, организация незаконно собирает сведения для обучения собственного ИИ.