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Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вены

Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вены

Акция «Бессмертный полк» и концерт в честь Дня Победы прошли на площади Шварценбергплатц в центре Вены. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Дипломат выразил организаторам мероприятия благодарность. Он сообщил, что его отец был участником операции по освобождению Вены от нацистов.

«День Победы - это священный праздник для каждого из нас, и мы по праву гордимся им», — сказал посол России.

Участники акции почтили память героев ВОВ минутой молчания. После они возложили цветы к Памятнику советским воинам-освободителям.

Ранее полиция ФРГ утвердила проведение акции «Бессмертного полка» в Берлине. Акция пройдет от Бранденбургских ворот и завершится возложением цветов в парке Тиргартен.
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