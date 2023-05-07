Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вены

Акция «Бессмертный полк» и концерт в честь Дня Победы прошли на площади Шварценбергплатц в центре Вены. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Дипломат выразил организаторам мероприятия благодарность. Он сообщил, что его отец был участником операции по освобождению Вены от нацистов.
«День Победы - это священный праздник для каждого из нас, и мы по праву гордимся им», — сказал посол России.
Участники акции почтили память героев ВОВ минутой молчания. После они возложили цветы к Памятнику советским воинам-освободителям.
Ранее полиция ФРГ утвердила проведение акции «Бессмертного полка» в Берлине. Акция пройдет от Бранденбургских ворот и завершится возложением цветов в парке Тиргартен.