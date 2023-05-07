Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что страны Запада умалчивают обо всех преступлениях военнослужащих Украины в зоне конфликта, пишет «Комсомольская правда».
Макгрегор заявил, что украинская армия ведет себя «по-нацистски», когда убивает людей в большом количестве и празднует содеянные преступления. Он считает, что Западу уже сложнее поддерживать миф о победных шансах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски», – сказал военный.
Ранее Макгрегор рассказал о планах ВСУ убить президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что украинские солдаты знают о предательстве своего главы государства.