Макгрегор заявил, что украинская армия ведет себя «по-нацистски», когда убивает людей в большом количестве и празднует содеянные преступления. Он считает, что Западу уже сложнее поддерживать миф о победных шансах Вооруженных сил Украины (ВСУ).