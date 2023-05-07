ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ

Игра проходила в столице России и завершилась со счетом 2:1. Защитник армейцев Игорь Дивеев забил первый гол на восьмой минуте матча. На 87-ой минуте удвоил преимущество команды форвард Федор Чалов. В дополнительное время второго тайма полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отправил в ворота москвичей единственный мяч.