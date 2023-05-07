ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Игра проходила в столице России и завершилась со счетом 2:1. Защитник армейцев Игорь Дивеев забил первый гол на восьмой минуте матча. На 87-ой минуте удвоил преимущество команды форвард Федор Чалов. В дополнительное время второго тайма полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отправил в ворота москвичей единственный мяч.
Победа ЦСКА в этом матче подняла клуб на вторую строку турнирной таблицы, у армейцев 51 очко. «Оренбург» занимает седьмое место с 39 баллами.
В следующем туре красно-синие сыграют домашний матч с «Торпедо» 13 мая.
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