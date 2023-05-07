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Под Тюменью перекрыли трассу из-за дыма и смога от пожаров

Происшествия
Под Тюменью перекрыли трассу из-за дыма и смога от пожаров

Автомобильную межрегиональную трассу Тюмень — Омск перекрыли с 38-го по 41-й километр из-за мощных лесных пожаров.

Согласно видео, по краям дорог горят деревья. Местность сильно задымлена. Видимость снижена.

По данным ГИБДД, ограничение движения сейчас наблюдаются в районах поселка Богандинский и деревни Речкина. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе. Решение было принято в связи со стремительным распространением природных пожаров. Ситуация усугубляется из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Накануне сообщалось о пожаре в садовом товариществе «Энергостроитель» в Тюменской области. Огонь охватил 32 дачных дома.
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