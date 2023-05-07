Специалист по кардиологии Зейбей перечислил пять «золотых правил» контроля холестерина

Ненормальный уровень холестерина — одна из распространенных причин заболеваний сердца. Как контролировать этот показатель, объяснил специалист по кардиологии Утку Зейбей.
Он озвучил сразу пять «золотых правил». Чтобы держать холестерин под контролем, необходимо заниматься физической активностью, избегать табачной продукции, а также следить за артериальным давлением.
Отдельное внимание специалист уделил контролю за весом, равно как и правильному питанию. Он посоветовал воздержаться от злоупотребления сливками, красным мясом, сахаром и маргарином, пишет Sabah.
Простые меры профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы помогут прожить почти на десять лет дольше, сообщил автор соответствующего исследования, профессор эпидемиологии, доктор Лу Ци.
Диетолог Анастасия Ефимова ранее пояснила, как похудеть до начала летнего сезона. Детали раскрыл INFOX.