Актриса Кортункова призналась, что из-за участия в шоу «Игра» попала в черный список КВН

Юмористка Ольга Кортункова рассказала, что попала в черный список КВН после того, как стала участником шоу «Игра» на канале ТНТ.
По словам артистки, решение о ее недопуске к играм Клуба веселых и находчивых вряд ли исходило непосредственно от ведущего Александра Маслякова. При этом она назвала закрытие шоу «Игра» сигналом о цензуре в юморе.
«Я знаю, что были списки: «Не пускать на сочинский фестиваль». Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно», — рассказала Кортункова в программе «Есть вопросики».
Шоу «Игра» оказалось в центре скандала после поцелуя в эфире комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина. В отношении телеканала возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных ценностей.
Ранее участник КВН Александр Якушев рассказал о смерти своей матери из-за алкоголизма.