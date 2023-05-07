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В Мариуполе загрузили первое судно с зерном из ДНР

Экономика
В Мариуполе загрузили первое судно с зерном из ДНР

Первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики загрузили в Мариупольском торговом порту. Об этом через личный Telegram-канал сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Он напомнил, что недавно новый субъект РФ посетил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. В ходе визита глава ведомства обсудил с представителями местных властей шаги, необходимые для создания продовольственного терминала в морской гавани.

«Для осуществления поставок зерна было решено использовать суда под управлением ФАУ "РосКапСтрой", доставляющие в Мариуполь строительные материалы», — написал Пушилин.

Как он объяснил, такой подход позволил сократить расходы на экспорт крупы и уменьшить нагрузку на наземные контрольно-пропускные пункты.

При этом в воскресенье состоялась загрузка первого судна с зерном из ДНР. Мероприятие прошло «как и было запланировано», подчеркнул врио главы республики.

Днем ранее в Анкаре состоялись четырехсторонние переговоры по продлению черноморской продовольственной инициативы. В заседании приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН.
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