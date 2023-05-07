Глава Orlen Обайтек сообщил о ежедневных потерях компании из-за отказа от российской нефти

Запрет на поставки российской нефти обходятся польскому энергетическому концерну Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день. Об этом сообщил Financial Times представитель компании Даниель Обайтек.
Представитель Orlen назвал данные траты не потерей, а вопросом отказа поддержать Россию. Вместе с этим он признал, что компания продолжает получать нефть по трубопроводу «Дружба».
«Руководитель PKN Orlen, описал потерю как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель», — написало издание.
Обайтек добавил, что полная замена российской нефти требует улучшения существующей логистики поставок. Компания вместе с правительством Чехии работает над этим вопросом.
Ранее издание Der Tagesspiegel сообщило, что российская нефть продолжает поступать в Европу в обход санкций.