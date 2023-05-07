В Барселоне неизвестные напали на участников акции «Бессмертный полк»

Между участниками акции «Бессмертный полк» и настроенными против России неизвестными произошла стычка. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия.
В митинге участвовало около ста человек. Мероприятие проходило у Триумфальной арки в центре столицы региона Каталония.
Собеседник агентства сообщил, что мероприятие было анонсировано за два дня в целях избежания провокаций. Безопасность в ходе проведения акции обеспечивала полиция.
К месту проведения «Бессмертного полка» пришли противники проведения акции, выступающие против России. Наблюдались мелкие стычки, которые не дошли до рукоприкладства.
По словам одного из организаторов, у участников митинга вырывали плакаты, их толкали и оскорбляли.
Ранее Берлинский суд частично отменил запрет на демонстрацию флага России 9 мая.