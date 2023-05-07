Преданный делу человек: артист Михаил Трясоруков поделился воспоминаниями об актере Александре Тютрюмове

В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями об этом человеке поделился актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Трясоруков. В свое время им довелось поработать на целом ряде проектов, среди которых такие сериалы, как «Веселые соседи», «Камера, мотор!», «Крот» и кинофильм «Особенности национальной политики».