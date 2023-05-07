Преданный делу человек: артист Михаил Трясоруков поделился воспоминаниями об актере Александре Тютрюмове

В возрасте 64 лет из жизни ушел актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, предприниматель Александр Тютрюмов. Широкому зрителю артист известен по своим ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».
В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями об этом человеке поделился актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Трясоруков. В свое время им довелось поработать на целом ряде проектов, среди которых такие сериалы, как «Веселые соседи», «Камера, мотор!», «Крот» и кинофильм «Особенности национальной политики».
«Александра я знал очень хорошо и как продюсера, и как актера. В основном я с ним сотрудничал именно как с продюсером. Кроме того, он принимал участие и в режиссерской работе», — рассказал актер.
Михаил Трясоруков также отметил, что Александр Тютрюмов запомнился ему в том числе и своей огромной работоспособностью.
«Он был достаточно преданным делу человеком. Честный, откровенный, понимающий цели, задачи, что он хочет сделать, с кем он работает. Единственное, он был очень полон энергии и, наверное, не успел реализовать себя полностью, как ему хотелось бы. Он жил очень насыщенной жизнью», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, на его взгляд, этот артист представлял собой образец высокого профессионализма.
«Он приходил не только к нам в Музыкально-драматический театр Буфф имени И. Р. Штокбанта, но и в другие. У меня про него только хорошие слова. Это творческая, серьезная личность. Этот человек, четко понимал, что именно он хотел сделать», — подытожил заслуженный артист Российской Федерации.
Ранее актер Виктор Бычков в интервью ФАН поделился воспоминаниями об Александре Тютрюмове. Собеседник отметил, что его мама прожила на четыре года дольше благодаря этому человеку.