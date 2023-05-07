Глава Минфина США Йеллен заявила, что не знает вероятную дату наступления дефолта

Министерство финансов США не определилось с вероятным сроком наступления дефолта. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в интервью ABC News.
Она отметила, что согласно прогнозам, деньги у министерства могут закончиться 1 июня текущего года. Однако на данный момент сохраняется значительная неопределенность.
«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня», — заявила Йеллен.
Глава Минфина добавила, что планирует проинформировать конгресс США, когда появятся новости по экономическому состоянию страны. В частности, речь идет об американском госдолге и возможном дефолте.
Также Йеллен в ходе своего интервью заявила о риске наступления в США конституционного кризиса. Данная ситуация может возникнуть, если действующий президент Джо Байден решит воспользоваться поправкой, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса.