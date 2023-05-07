Глава Минфина США Йеллен заявила о готовности поддержать банки в случае необходимости

Власти США могут прибегнуть к ранее использовавшимся методам для поддержки банковской системы страны. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью ABC News.
Глава ведомства отметила, что сейчас американские регуляторы уже начали предпринимать решительные меры для предотвращения усугубления проблемы в банковском секторе. Она также указала на важность сохранения у вкладчиков веры в безопасность своих вложений.
«У нас нет системной проблемы. Я в это верю. Наша банковская система сохраняет сильные уровни капитала и доступ к ликвидности», - резюмировала глава минфина.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Минфина США вынуждена раньше вернуться из Японии для решения вопроса американского госдолга. Йеллен планировала провести встречи с министрами финансов и управляющими центральных банков стран группы G7.