Группа «Тату» выступила на «Газпром Арене» перед игрой «Зенита» и «Спартака»

Легендарная группа «Тату» выступила перед началом матча 26 тура Российской премьер лиги. Встреча «Зенит»—«Спартак» проводится на «Газпром Арене».
Юлия Волкова и Елена Катина спели популярнейшую песню «Нас не догонят». Для петербургской команды она может стать пророческой — в случае победы клуб досрочно станет чемпионом, и их уже никто не сможет опередить.
Напомним, сине-бело-голубые предыдущие четыре сезона подряд получали чемпионский титул, сегодняшний выигрыш поможет команде стать победителями десятый раз за всю историю российского турнира.
Ранее президент РПЛ заявил, что если «Зенит» выиграет матч то, по согласованию с петербургским клубом, вручение награды пройдет на домашнем игре с «Краснодаром» в субботу, 13 мая.