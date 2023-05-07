Школа и 20 домов горят в деревне Юлдус Курганской области

Природный пожар перекинулся на школу и 20 домов в деревне Юлдус в Курганской области. Об этом сообщают экстренные службы региона. Проводится экстренная эвакуация, включая село Кодское.
В воскресенье из-за пожаров была объявлена эвакуация жителей деревень Плоская, Редькино и Сладко-Карасинское. Часть пригорода Кургана спасатели эвакуируют из-за угрозы задымления.
Тушение огня осложняется сильными порывами ветра до 20 метров в секунду и аномальной жарой. К ликвидации огня привлечено более 700 человек и почти две сотни единиц техники.
Ранее МЧС опубликовало кадры мощного пожара в Курганской области.