Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Школа и 20 домов горят в деревне Юлдус Курганской области

Происшествия
Школа и 20 домов горят в деревне Юлдус Курганской области

Природный пожар перекинулся на школу и 20 домов в деревне Юлдус в Курганской области. Об этом сообщают экстренные службы региона. Проводится экстренная эвакуация, включая село Кодское.

В воскресенье из-за пожаров была объявлена эвакуация жителей деревень Плоская, Редькино и Сладко-Карасинское. Часть пригорода Кургана спасатели эвакуируют из-за угрозы задымления.

Тушение огня осложняется сильными порывами ветра до 20 метров в секунду и аномальной жарой. К ликвидации огня привлечено более 700 человек и почти две сотни единиц техники.

Ранее МЧС опубликовало кадры мощного пожара в Курганской области.
курганская область природный пожар мчс
Военкоры ФАН