Хореограф Авербух заявил, что восстановление олимпийского чемпиона Костомарова идет «в правильном направлении»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров держится «большим молодцом». Об этом заявил известный хореограф-постановщик Илья Авербух.
В воскресенье, 7 мая, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге проходит шоу бывшего фигуриста «Любимые песни о главном». Выступление посвящено 78-й годовщине с момента окончания Великой Отечественный войны.
Перед мероприятием Авербух согласился пообщаться с журналистами, в том числе рассказав о текущем состоянии Костомарова. По его словам, процесс восстановления спортсмена от тяжелой болезни идет «в правильном направлении».
«Здоровью такому критическому ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом идет [процесс] восстановления. Очень длительный, очень сложный», — сказал хореограф.
Он добавил, что постоянно поддерживает связь с коллегой и попросил СМИ не спекулировать на данной теме.
Ранее футбольные клубы «Монако» и «Анже» провели матч в рамках 34-го тура чемпионата Франции. При этом «монегаски» одержали победу со счетом 2:1, в том числе благодаря эффектному голу россиянина Александра Головина из-за пределов штрафной.