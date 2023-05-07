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Морская охрана Омана арестовала 16 человек за контрабанду скота

Весь мир
Морская охрана Омана арестовала 16 человек за контрабанду скота

Подозреваемые доставлены на берег султаната.

Полиция Омана арестовала 16 человек за перевозку контрабандного скота из одной неназванной страны в другую по морю.

«Береговая охрана провинции Мусандам арестовала 16 азиатов в море, когда они перевозили контрабандный скот на нескольких лодках в другую страну с целью продажи», — говорится в заявлении правоохранителей.

Изъяты более 830 животных. Подозреваемые переданы в таможенный департамент Мусандама для завершения юридических процедур.

Не уточняется ни гражданство контрабандистов, ни их государство. Однако подобные случаи происходят регулярно. Так, сообщается, что иранцы периодически занимаются незаконной перевозкой грузов в обход таможен. Странами назначения являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Особо оживленно эти маршруты используются в преддверии каких-либо мусульманских праздников.
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