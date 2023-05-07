Морская охрана Омана арестовала 16 человек за контрабанду скота

Не уточняется ни гражданство контрабандистов, ни их государство. Однако подобные случаи происходят регулярно. Так, сообщается, что иранцы периодически занимаются незаконной перевозкой грузов в обход таможен. Странами назначения являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Особо оживленно эти маршруты используются в преддверии каких-либо мусульманских праздников.