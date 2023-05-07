Морская охрана Омана арестовала 16 человек за контрабанду скота

Подозреваемые доставлены на берег султаната.
Полиция Омана арестовала 16 человек за перевозку контрабандного скота из одной неназванной страны в другую по морю.
«Береговая охрана провинции Мусандам арестовала 16 азиатов в море, когда они перевозили контрабандный скот на нескольких лодках в другую страну с целью продажи», — говорится в заявлении правоохранителей.
Изъяты более 830 животных. Подозреваемые переданы в таможенный департамент Мусандама для завершения юридических процедур.
Не уточняется ни гражданство контрабандистов, ни их государство. Однако подобные случаи происходят регулярно. Так, сообщается, что иранцы периодически занимаются незаконной перевозкой грузов в обход таможен. Странами назначения являются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Особо оживленно эти маршруты используются в преддверии каких-либо мусульманских праздников.