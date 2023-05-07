Грузовик с 20 килограммами наркотиков остановили в Подмосковье

Около 20 килограмм запрещенных веществ правоохранители обнаружили в машине бизнесмена на трассе М4 «Дон» возле Каширы в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сотрудники ДПС совместно с наркоконтролем проводили рейд, во время которого остановили автомобиль УАЗ. Транспортным средством управлял 37-летний предприниматель из Оренбурга, учредитель ООО «Времена года» (занимается торговлей продуктами) Андрей Томин.
Во время досмотра машины полицейских привлек ящик для инструментов. В нем подозреваемый и перевозил запрещенные вещества объемом почти 20 килограмм. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.
Ранее сотрудники УМВД России по Вологодской ликвидировали подпольную нарколабораторию в Череповце.