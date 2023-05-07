Есть чему поучиться: 102-летний ветеран ВОВ из Батуми танцует в ансамбле

Мухамед Иремадзе родился в 1921 году. Танцевать он впервые начал в 20 лет, но занятия вскоре прервались: началась Великая Отечественная война.
Отец Мухамеда боялся за сына, и даже подделал его дату рождения. Однако уловка не сработала, и юношу отправили воевать в Киев.
«Там было настолько холодно, что, когда руками коснулся ушей, они оторвались и остались у меня в руках. Был в госпитале, меня вылечили», — вспоминает ветеран.
Иремадзе вернулся домой, но про соотечественников не забыл. Мужчина начал передавать посылки на фронт.
«Женщины вязали носки, армия умирала от холода. Не было ни машины, ничего. Я собирал носки, варежки, складывал это все в мешок, закидывал его на спину и передавал», — рассказал он.
За помощь армии Иремадзе первым в Аджарии получил орден Сталина. После окончания войны Мухамед посвятил себя развитию хозяйства. Долгое время работал в колхозе главой местной Управы и был председателем фермы.
Несмотря на трудности послевоенных лет, о своей мечте мужчина не забыл. Снова начал танцевать, а 1982 году вступил в ансамбль «Бермуха», в котором выступает и по сей день.
Помимо танцев, ветеран играет в нарды и домино, увлекается литературой, и проводит много времени со своей большой семьей.
«Хочу, чтобы у людей, которых я знаю, все было хорошо. Прежде, чем я умру, хочу видеть их в благополучии. Я все еще хочу жить. Я в возрасте, но все равно хочу жить», — заключил Иремадзе.