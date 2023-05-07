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Новым премьером Словакии станет зампредседателя Нацбанка Людовит Одор

Политика
Новым премьером Словакии станет зампредседателя Нацбанка Людовит Одор

Новым главой правительства Словакии станет заместитель председателя национального банка страны Людовит Одор. Об этом сообщила словацкий президент Зузана Чапутова во время срочного брифинга.

Отор заменит на посту премьер-министра Эдуарда Хегера, который ранее подал прошение об отставке.

«Новым премьер-министром будет назначен заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор», — заявила Чапутова.

Ранее стало известно, что экс-премьер Хегер принял решение уйти с поста главы правительства в связи с увольнением нескольких членов его кабинета. До 2021 года политик занимал должность министра финансов Словакии.
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