В Салехарде во время пожара погиб человек

Пожар случился в частном двухквартирном доме в Салехарде, в результате погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.
Сообщается, что в здании располагался офис организации «Гарант». Во время пожара там находились три человека.
Спасатели вынесли из здания мужчину. Его состояние оценивалось как тяжелое, его экстренно доставили в реанимацию, пишет «Север-Пресс».
На место пожара прибыл Замглавы Салехарда Олег Куруч. Он отметил, что очаг пожара удалось локализовать. Чиновник также отметил, что все пострадавшие в инциденте получат всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга пострадал мужчина. Возгорание было оперативно потушено прибывшими на место спасателями.