«Корни» ярких волос: откуда берется желание тотально поменять свою внешность

Корреспондент ФАН поговорил на «яркую» тему с детским и семейным психологом Ольгой Латынцевой. Эксперт поделилась своим мнением насчет выделяющейся внешности, а также рассказала, что скрывается за такими преображениями у подростков и молодых людей.
Мир уже привык, что, с точки зрения психологии, практически за любым внешним проявлением человека прячется внутренняя причина. Но бывают и слишком явные проявления, такие как пирсинги, татуировки и яркие разноцветные волосы. Что же за этим может стоять? Эксперт в области детской психологии Ольга Латынцева ответила на эти и другие вопросы.
Почему дети и подростки любят экспериментировать с внешностью?
По словам специалиста, стремление к переменам и изучению себя в 11-15 лет абсолютно нормально.
«Они все хотят выделиться, они хотят отличаться от своих родителей. Родители, в большинстве своем, ходят в очень приличном виде, и это скучно: ребенок понимает, что он не хочет так скучно жить. Часто они хотят выделяться, например, яркими волосами. Это такой способ отделиться от родителей, сказать: «Я уже отдельно от тебя», «Я не такой, как ты»», — подчеркивает психолог.
К слову, именно родители часто начинают «бить тревогу». Ольга Латынцева убеждена: причины для этого нет.
«Если ребенку с 11 до 15 лет, то это вообще не повод беспокоиться, потому что он экспериментирует. Что тут беспокоиться? Это же лучше, чем курить сигареты. Просто нужно проводить беседу: сейчас каникулы — пожалуйста, а в школу может быть нужен дресс-код… Но, если "ребенку" больше 18 лет, и родители беспокоятся, — у меня вопрос к родителям. Это очень странно», — заметила психолог.
«Кричащая» внешность в 30: норма или повод для беспокойства?
Если «выделиться» стремится человек несколько старшего возраста, то есть два варианта развития событий. По словам эксперта, такие люди могут относиться или к когорте творческих, или же до конца не повзрослевших.
«Либо это творческий человек — "художник", и в нем сформировался внутренний творец. Либо второй вариант: человек не вырос, потому что ему запрещали что-то в детстве или как-либо травмировали — он не прошел отделение от родителей и всему миру показывает: "Я такой — я отличаюсь от вас от всех"», — объясняет специалист.
«В целом, это нормально для человека, если это соответствует его планам по жизни. Но, если это ему мешает, и он не вырос: не может принимать какие-то взрослые решения, то это не слишком здорово», — обозначила Латынцева.
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