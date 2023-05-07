«Корни» ярких волос: откуда берется желание тотально поменять свою внешность

Мир уже привык, что, с точки зрения психологии, практически за любым внешним проявлением человека прячется внутренняя причина. Но бывают и слишком явные проявления, такие как пирсинги, татуировки и яркие разноцветные волосы. Что же за этим может стоять? Эксперт в области детской психологии Ольга Латынцева ответила на эти и другие вопросы.